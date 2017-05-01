Российские наемники укрепляют позиции в районе Алчевска

Через Хрустальный (Красный Луч) на северное направление (Перевальск – Алчевск) прошли две колонны техники боевиков.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, по информации источника, в одной колонне зафиксированы 4 Камаза, 1 грузовик-"длинномер", микроавтобус, 2 БТР-80 (грузовики были тщательно затентованы, на броне БТР – живая сила).

"Личный состав – военнослужащие ВС РФ, одетые в форму местных "ополченцев". Во второй колонне - 2 Урала и до десятка джипов и микроавтобусов, ГАЗ-66, все – с вооруженными российскими наемниками", - написал Тымчук.