На Луганщине определили лучшие экипажи танков и БМП

На Луганщине состоялись соревнования среди украинских защитников, на которых определяли самых ловких танкистов и экипажей БМП.

Бойцы АТО показали свою ловкость в стрельбе и продемонстрировали навыки, приобретенные за годы боевых действий на Донбассе. Выполнение нормативов командами оценивали баллами. По их сумме и определили победителей.

Лучшим экипажем БМП стали защитники Попасной. А среди танкистов победили бойцы 14 отдельной механизированной бригады.