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Российские террористы обстреляли Луганскую область из 152 мм артиллерии и реактивных систем ГРАД

Сегодня, 11:03 citynews.net.ua | Напечатать

Вечером, 19 мая, в Луганской области российские террористы в очередной раз нарушили Минские соглашения и обстреляли территорию Украины из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня ГРАД.

Наиболее активные боевые действия велись в Попаснянском районе, где начиная с 22:00 российские боевики обстреливали позиции ВСУ из тяжелых минометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Попасной, Новозвановки и Новоалександровки.

Со стороны оккупированного боевикам Стаханова по защитниках Троицкого выпустили около двух десятков снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а через час с направления оккупированных Калиново и Алмазной противник вел огонь по украинским защитникам со ствольной артиллерии калибра 152 мм.

Также под обстрелами из тяжелых минометов оказались позиции ВСУ в районе Крымского, где боевики после обеда и вечером вели обстрелы сразу с трех направлений.

Продолжаются обстрелы и в Станице Луганской, где за 19 мая было зафиксировано 2 случая открытия огня из крупнокалиберных пулеметов: в районе единственного в области пункта пропуска и в районе автомобильного моста. в направлении Валуйского.


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