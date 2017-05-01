Силы АТО уничтожили опорный пункт боевиков под Авдеевкой

Украинские военные в авдеевской промзоне уничтожили опорный пункт боевиков.

Бой начался после атаки нескольких штурмовых групп на позиции украинских бойцов. Опорная позиция была уничтожена ответным огнем.

«Эта опорная позиция называется «Туман». Она уничтожена с применением оружия разрешенного минскими договоренностями. Они понесли потери и после этого активизировались», — говорит один из бойцов АТО.

На позиции выехал танк террористов и сделал четыре выстрела. Одновременно был организован дымовой занавес для эвакуации ликвидированных и раненых. «Они своих «двухсотых» эвакуировали. Танк выехал, поработал. Четыре выстрела сделал. Они успели их забрать и убежали. Дым пускали в этот момент», — рассказывает боец с позывным «Док».