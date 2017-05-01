В Донецкой области приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня, около 9 часов, без каких-либо на то причин, российские наемники прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с этим контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" были временно приостановлены.

Кроме того, сообщается, что на КПВВ усилены меры безопасности, проинформированы представители ОБСЕ.