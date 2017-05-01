СБУ обнаружила в зоне АТО тайники с российским оружием

Служба безопасности Украины совместно с бойцами ВСУ обнаружила в районе проведения антитеррористической операции российское оружие.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Из тайника, обустроенного боевиками так называемой "ДНР" в Николаевке Славянского района Донецкой области во время оккупации города, оперативники СБУ изъяли гранату РГН с ударно-дистанционным запалом, 350 граммов тротила в шашках, три электродетонатора ЭДП-Р и почти полтысячи патронов различного калибра .

По свидетельствам специалистов, граната РГН изготовлена ​​в 1993 году. С момента независимости такие гранаты в Украине не изготавливались и на вооружении ВСУ не состоят.

Также в лесополосе в районе н.п. Галициновка Ясиноватського района Донецкой области правоохранители обнаружили отстрелянный реактивный огнемет "Шмель", изготовленный в России. Продолжаются соответствующие процессуальные действия.