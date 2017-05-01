СНБО: пользоваться российскими соцсетями в обход блокировки не запрещено

Украинцев, которые пользуются попавшими под санкции российскими социальными сетями в обход блокировки, не будут преследовать, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Валентин Петров.

"Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь обойдет блокировку, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи не будут никаким образом наказываться, но мы уменьшим аудиторию российских сайтов", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, согласно которому был расширен список физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также к Mail.ru и "Яндексу".