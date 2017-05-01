Боевики обстреляли жилые секторы в Широкино и Бердянском

Боевики обстреляли жилые секторы на восточной окраине населенного пункта Бердянское и поселка Широкино.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны НЗФ ОРДО позиций Вооруженных Сил Украины, и мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения", - говорится в сообщении.

Так, вечером 18 мая, противник совершил обстрел жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. Вследствие попадания снарядов, полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. "Чуть позже был обстрелян жилой сектор поселка Широкино. Подробности разрушений в этом районе выясняются, но, главное, что в результате обоих обстрелов никто из мирных жителей не пострадал", - отметили в штабе.