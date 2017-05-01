Боевики за сутки 40 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 18 мая 2017 года ранения получили трое украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на Донбассе в Facebook.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиций ВС Украины. Количество вражеских вооруженных провокаций возросло с наступлением сумерек.

Всего, на протяжении прошлых суток противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения... 3 военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Приморском направлении боевики обстреляли силы АТО в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского из минометов.

Из более легкого вооружения противник обстрелял военных вблизи Богдановки, Чермалыка и Павлополя. На Донецком направлении вечером боевики обстреляли военных в южном пригороде Авдеевки из 122-мм артиллерийских систем, минометов, гранатометов и пулеметов. Также из минометов обстреляны позиции сил АТО вблизи Каменки. На Луганском направлении незаконные вооруженные формирования обстреливали военных в районе Троицкого, а также Малинового, Новозвановки и Новоалександровки.