Сколько нужно украинцам денег для поездки в Европу без виз

ЕС запустил сайт о правилах безвиза для украинцев, где в простой форме освещаются главные аспекты для путешествий.

Соответствующая карта опубликована на сайте «Путешествуй ответственно» представительства ЕС в Украине.

Согласно ей, наименьшие требования у Венгрии - около 3,2 евро на день, тогда как у Испании наибольшие - 71 евро в день, а при себе иметь минимум 637 евро.

Впрочем, если ехать в Бельгию и остановиться там в отеле, то нужно рассчитывать на 95 евро в день. Однако в случае поездки к конкретным людям требуемая сумма значительно ниже - 45 евро в день.

Норвегия - 500 норвежских крон, то есть 1580 грн;

Финляндия - 30 евро в день (880 грн);

Швеция - 47 евро в день (1370 грн)

Эстония - 86 евро в день (2,5 тыс. грн);

Латвия - 14 евро в день (400 грн);

Литва - 40 евро в день (1100 грн)

Нидерланды - 34 евро (1000 грн);

Польша - 300 злотых (2 тыс. грн) пребывания до трех дней, 100 польских злотых (800 грн) в день, если пребывание более 3 дней;

Германия - 45 евро в день (1300 грн);

Бельгия - 45 евро (1300 грн) - иностранцы, которые остановились у частных лиц. 95 евро (2,8 тыс. грн) - иностранцы, которые остановились в гостинице;

Люксембург - минимальная сумма средств определяется индивидуально;

Чехия - 40 евро (1100 грн) в день до 30 дней;

Словакия - 56 евро в день (1600 грн);

Франция - 32,50 евро (1000 грн) - лица, имеющие подтверждения наличия жилья. 120 евро (3500 грн) - лица, которые не могут подтвердить наличие жилья;

Швейцария - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;

Лихтенштейн - 91 евро (2600 грн), 27 евро (780 грн) - для студентов;

Австрия - на индивидуальной основе;

Словения - 70 евро (2 тыс. грн), 35 евро (1 тыс. грн) для несовершеннолетних в сопровождении родителей;

Венгрия - 3 евро (90 грн);

Италия - 269,60 евро (7,8 тыс. грн) на одного человека на срок до 5 дней, для групп туристов меньше;

Испания - 71 евро (2 тыс. грн) в день;

Португалия - нужно иметь при себе сумму в 75 евро (2,2 тыс. грн), а также сумму из расчета 40 евро (1100 грн) в день пребывания;

Мальта - 48 евро в день (1400 грн);

Греция - 50 евро (1400 грн) в день, минимум 300 евро (8,7 тыс. грн) на 5 дней.