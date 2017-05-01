Генерал американской армии: Наши солдаты изучают опыт бойцов АТО

Американские военные в Европе изучают опыт украинских военнослужащих, полученный бойцами в зоне АТО.

Об этом заявил заместитель командующего Вооруженных сил США в Европе генерал Тимоти Макгуайер во время встречи с министром обороны Степаном Полтараком сообщает пресс-служба Минобороны.

"После прохождения определенных этапов учений, можно констатировать, что уровень подготовки, в том числе и украинских военных, значительно вырос... Командование и личный состав ценит то, что имеет возможность изучать опыт украинских военнослужащих, полученный в АТО. Несмотря на это, мы делаем определенные изменения в тактике наших учений и подготовки", - отметил генерал МакГуайер.