В МинТОТ объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта

Переселенцы из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса могут получить биометрические паспорта в пунктах предоставления административных услуг по месту жительства при наличии справки внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"Нужно помнить, что безвизовый режим не дает права работать украинцам на территории ЕС. Можно находиться в странах ЕС не более 90 дней в течение 180 дней. Внутренне перемещенным лицам (ВПО) получить биометрические паспорта можно в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПО", - отметила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

Во избежание отказов во въезде в страны ЕС, украинцы должны знать несколько условий.

"Основные требования для граждан - это иметь с собой биометрический паспорт и иметь с собой документы, подтверждающие цель поездки и условия пребывания за границей. Очень важно, чтобы человек мог четко объяснить пограничникам цель своего визита", - отметила аналитик общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая.