Плотницкий пожаловался на невозможность целиком реализовывать продукцию, которую производят в «ЛНР»

Производственные мощности предприятий в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) задействованы на половину. Об этом заявил глава незаконной организации «ЛНР» Игорь Плотницкий.

В беседе с «Известиями» он рассказал о проблемах сбыта угольной продукции и переориентации на российский рынок.

«Самым большим препятствием в развитии является невозможность целиком реализовывать продукцию, которую мы производим. Это товары промышленного производства и уголь. Мы принимаем все меры, чтобы перестроить производство на другие страны, частично на Россию, но это требует определенного времени и ресурсов», - рассказал он.

«Предприятия развиваются, запускаются, но мы не можем пока работать во всю мощь, на которую республика способна. Сейчас наши производства задействованы чуть больше чем на 50%, в некоторых отраслях — меньше 40%», - отметил Плотницкий.

По его словам, на сегодня «ЛНР» ведет переговоры о поставках угля с Белоруссией, Турцией и Китаем.

«Возникают сложности с вывозом продукции, с оформлением сертификатов. Мы ищем пути решения проблем, уверен, что выход найдем», - добавил он.