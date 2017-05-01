Украинские хакеры заявили о блокировке 19 млн долларов на счетах боевиков

Украинские хакеры заблокировали 19 млн долларов на счетах боевиков.

Об этом заявил хакер, основатель волонтерской организации "Украинские кибервойска" Евгений Докукин в эфире "5 канала".

"Всего мы заблокировали 445 счетов и на них, по моим оценкам, 19 миллионов долларов", - сообщил Докукин. Так, по словам Докукина, средства на счета боевиков поступали со всего мира, в частности, из Австралии, США, Канады и стран Европы.

"У меня есть список стран, которые финансировали один PayPal account, где мы получили данные по транзакциям в результате нашей операции, там весь мир просто. Это явно какие-то русские, эмигранты, в Австралию эмигрировали в США, Канаду и страны Европы, не только из России или Украины посылали свои средства, а со всего мира. Один счет за полмесяца - более 2 тысяч долларов", - рассказал он.