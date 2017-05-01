На Львовщине встали на защиту бойца, который попал в плен «ЛНР»

Жители Борислава (Львовская область) встали на защиту украинского военного Тараса Гапьяка, сдавшегося в плен незаконной организации «ЛНР», передает телеканал 24.

Они требуют признать его пленным, а не дезертиром.

Светлана Шемеляк – мама Тараса – не верит, что ее сын стал перебежчиком. Говорит, в последний раз разговаривала с сыном в ночь на 25 марта. Тогда Тарас позвонил ей с незнакомого номера и сказал, чтобы она не волновалась. Когда же мать перезвонила на этот номер, незнакомый голос на русском языке сообщил, что ее сын в плену. Женщина не понимает, почему в штабе АТО так легко поверили в это «видеопризнание».

«У меня единственный вопрос: почему и на каком основании можно было поверить непроверенным фактам, поверить преступникам? Однозначно опровержение должно быть с их стороны. И еще раз говорю, прежде всего – я хочу, чтобы сначала вытащили моего сына из плена. Это основное», – сказала Светлана.

В Бориславе на защиту земляка собрались больше десяти общественных организаций. Они считают, что Тараса Гапьяка заставили оговорить себя.

«Три года отсидев в окопах на войне, неужели может человек за две недели до ротации и вообще до выхода из зоны АТО добровольно идти сдаваться в плен, и тем более переходить на сторону врага», – удивляется волонтер Николай Когут.

Родные и земляки Тараса требуют считать его не дезертиром, а пленным. И будут просить контактную группу по урегулированию ситуации на Востоке Украины освободить его из плена.