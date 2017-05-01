«Фантом» Луганщины выявил предпринимателя, который реализовывал в фальсифицированные табачные изделия

Сотрудники спецподразделения «Фантом» управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области выявили предпринимателя, который реализовывал в г.Северодонецке фальсифицированные табачные изделия без марок акцизного налога.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ходе проведения проверки установлено, что этот нарушитель уже ранее привлекался к ответственности за подобное правонарушение.

Товар ориентировочной стоимостью 10 тыс. грн изъят. Относительно субъекта хозяйственной деятельности составлен протокол по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП.

На данный момент устанавливаются каналы поступления фальсифицированной продукции, которая может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.