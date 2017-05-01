На Луганщине трое женщин получили почетное звание Украины «Мать-героиня». Этим почетным званием они награждены Указом Президента Украины от 13 мая 2017 № 129/2017.

Жительница Кременского района Светлана Никулина родила и достойно воспитала пять детей, Нина Солдатко из Новопсковского района также является образцовой мамой пятерых детей.

Ульяна Гарькун, проживающего в Сватовском районе, на момент подписания Указа была мамой 10 детей, однако сейчас их семья пополнилась еще тремя детьми.

Всего в Луганской области в течение 2015-2017 годов 52 женщины получили почетное звание Украины «Мать-героиня». Каждой из них выплачивается единовременное материальное вознаграждение, которое сейчас составляет 16 000 гривен.