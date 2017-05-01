В СНБО считают, что санкции должны иметь элемент неожиданности

Санкции Украины против ряда российских компаний были неожиданным, чтобы не дать им возможности мимикрировать и избежать санкций, либо уменьшить их влияние.

Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров.

«Конечно, возможно есть определенные коммуникативные недоработки государства, с одной стороны. С другой стороны - если бы информация о готовящихся санкциях была официально озвучена государственными органами, то было бы больше времени подготовиться и мимикрировать для тех компаний, против которых готовились санкции», - сказал он, сообщает Укринформ.

Представитель СНБО подчеркнул, что при введении санкций все-таки должен быть элемент неожиданности для того, «чтобы не вывести активы, не внести изменения в хозяйственную деятельность».

«Если бы мы сказали заранее о санкциях, то это бы позволило избежать их тем, против кого они вводятся», - заявил Петров.

В то же время, он подчеркнул то, что ряд российских компаний, против которых вводились санкции, предполагали такое развитие событий. В частности, это касается компании 1С, которая проводила «активную агрессивную рекламу» на улицах Киева, позиционируя себя как украинская компания, добавил руководитель службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО