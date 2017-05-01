ЕС официально подписал решение о безвизе для украинцев

Законодательный акт, согласно которому вводится безвизовый режим для граждан Украины, сегодня подписали в Европарламенте, - сообщает "Европейская правда".

Церемония подписания прошла в Страсбурге. Документ был подписан президентом Европейского парламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абелою.

На церемонии подписания также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по вопросу украинского безвиза Мария Габриэль. Президент Украины документ не подписывал, поскольку подписан регламент является внутренним решением ЕС, а не двусторонним документом.

После подписания решения о безвиз еще должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу, ожидается, что он заработает с 11 июня.

Как сообщалось ранее, 11 мая Евросоюз завершил принятие безвизового режима для Украины.