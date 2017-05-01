70-летний луганчанин подорвался на растяжке в районе дачного кооператива. Об этом сказано в сообщении группы "Свердловск – ты должен это знать" Вконтакте.

Так, по информации источника, вчера, 16 мая, возле реки Северский Донец, в районе дачного кооператива "Зеленая роща" под Луганском в результате подрыва на растяжке пострадал 70-летний луганчанин Николай Гладышев.

С минно-взрывными травмами, оторванной ногой пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.