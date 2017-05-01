Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему хищения имущества ПАО "Укрзализныця" в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Схему хищения имущества, принадлежащего ПАО "Укрзализныця", уличила в районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновники регионального филиала "Донецкая железная дорога" незаконно демонтировали более одного километра железнодорожной колеи, чем нанесли государственному предприятию материальный ущерб на сумму более 3,8 млн гривен.

Сообщается, что на промышленной базе одного из участников преступной схемы правоохранители обнаружили демонтированные материалы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.