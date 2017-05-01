Более 318 млн грн перечислила Луганская таможня ГФС в январе-апреле текущего года

В Луганской таможне ГФС сообщили, что за январь-апрель текущего года в общий фонд Государственного бюджета Украины таможней перечислено 318,3 млн грн. Специальный фонд госбюджета получил 223,8 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ведомстве отметили, что крупнейшими товарными позициями, характеризующими поступления таможенных платежей по импорту в течение 4 месяцев 2017 стали уголь коксующийся – 177,1 млн грн (55,7% от общего объема поступлений налогов по импорту), аммиак безводный - 29 млн грн (9,1%), уголь антрацит – 27,6 млн грн (8,7%), части к железнодорожных локомотивов – 10 млн грн (3,2%), концентраты железные 7 млн грн (2,2%).

В значительной степени поступлениям в Государственный бюджет Украины в течение 4 месяцев текущего года способствовали показатели внешнеэкономических операций основных предприятий-импортеров Луганской области, в частности: ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ЗАО «Северодонецкое обьединение Азот», ООО «ДТЭК Востокэнерго», ООО «Научно производственное объединение «Заря», ЗАО «Попаснянский вагоноремонтный завод». По результатам оформленных этими предприятиями в таможенном отношении товаров, в Государственный бюджет Украины направлено 272,3 млн грн таможенных платежей, что составляет почти 85,5% от всех перечислений таможни.