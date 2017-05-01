В Макеевке боевики запретили медикам общаться с ОБСЕ

Врачи больницы оккупированной Макеевки отказались общаться с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ без разрешения боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"Медицинский персонал отказался разговаривать с наблюдателями и уточнить информацию о погибшем мирном жителе, заявив о том, что миссии необходимо получить письменное разрешение от членов ДНР", - отметили в пресс-службе.

Также, когда члены патруля миссии пытались добраться до места, где установлена камера СММ в Петровском, боевик на блокпосте попросил членов патруля идентифицировать себя по гендерной принадлежности.

Наблюдатели смогли продолжить свое движение только после предоставления данной информации.

ОБСЕ проинформировала об этом Совместный центр контроля и координации.