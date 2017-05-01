Штаб АТО заявил об отсутствии у боевиков шансов на прорыв возле Павлополя

Спикер пресс-центра штаба антитеррористической операции Антон Миронович заявил, что у боевиков нет шансов на совершение прорыва в районе Павлополя (Донецкая область), передает "112 Украина".

"По ситуации возле Павлополя. Наши позиции там достаточно крепки, мы абсолютно готовы к развитию любых событий, поэтому любые попытки противника по прорыву нашей обороны не имеют шансов", - заявил Миронович.

Также спикер штаба АТО сообщил, что боевики ведут обстрелы с начала суток. "С начала текущих суток обстрелы продолжаются. Враг применяет 120-мм минометы. Такие факты зафиксированы и в Луганской области, и возле Авдеевки", - добавил Миронович.